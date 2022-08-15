14 Ağustos Pazar reyting sonuçları: Hababam Sınıfı Merhaba, Gül Masalı, Masterchef reyting sıralaması

14 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı ATV'de Gül Masalı, Fox TV'de Hababam Sınıfı Merhaba, TRT 1'de Meg: Derinlerdeki Dehşet, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Kod Adı: Londra, Star'da Çok Güzel Hareketler 2 ve Show TV'de Avanak Abdi dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 14 Ağustos 2022 reyting sonuçları

14 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Gül Masalı, üçüncülüğü FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü Masterchef Türkiye özet aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Gül Masalı aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.