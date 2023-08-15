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Medya

14 Ağustos reyting sonuçları: Veda Mektubu, Ruhun Duymaz, Üvey Anne reyting sıralaması

14 Ağustos 2023 Pazartesi reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show ,Üvey Anne, Eltilerin Savaşı, Serhat, Ruhun Duymaz ve MasterChef Türkiye All Star programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 14 Ağustos reyting sonuçları

15 Ağustos 2023 Salı 09:44 - Güncelleme:
14 Ağustos reyting sonuçları: Veda Mektubu, Ruhun Duymaz, Üvey Anne reyting sıralaması
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14 Ağustos reyting sonuçları; Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Veda Mektubu, Star TV'de Eltilerin Savaşı, Fox TV'de Ruhun Duymaz, Show Tv'de Güldür Güldür Show, TV 8'de MasterChef Türkiye All Star, TRT1'de Serhat ve ATV'de Üvey Anne dizisi ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 14 Ağustos 2023 reyting sonuçları

14 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada Kanal D'de yayınlanan "Veda Mektubu", 3.sırada Fox TV'de ekrana gelen "Ruhun Duymaz" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Veda Mektubu", 3.sırada "Ruhun Duymaz" yer aldı.

14 Ağustos reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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