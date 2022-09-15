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Medya

14 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Seversin, Mükemmel Eşleşme ve Masterchef reyting sıralaması

14 Eylül reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Fox TV'de İyilik, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Seversin, TRT 1'de Mükemmel Eşleşme, Star Tv'de Belalı Karakol ve Show TV'de Korkusuz Korkak filmi reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 14 Eylül 2022 Çarşamba reyting sıralaması

15 Eylül 2022 Perşembe 10:47 - Güncelleme:
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Reyting sonuçları açıklandı. 14 Eylül 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Korkusuz Korkak, Seversin, Bir Küçük Gün Işığı, Belalı Karakol, Mükemmel Eşleşme, MasterChef Türkiye ve İyilik dizisi izleyiciyle buluştu. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 14 Eylül 2022 reyting sonuçları

Reyting sonuçları, reklam verenler için bir kriterdir ve tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. İşte 14 Eylül reyting sıralaması

14 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada ATV'de ekrana gelen "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

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