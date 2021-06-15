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Medya

14 Haziran 2021 Pazartesi reyting sonuçları: Maraşlı, Aşkın Tarifi, Kahraman Babam reyting sıralaması

14 Haziran 2021 reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı televizyonlarda Survivor, Maraşlı, Aşkın Tarifi, Kocan Kadar Konuş: Diriliş, Kahraman Babam, Aşkın Tarifi, Şef Akademi ve İspanya-İsveç maçı final bölümüyle ekrana geldi. Total izleyici grubunda birinciliği Çukur, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 14 Haziran 2021 reyting sonuçları, Maraşlı, Kahraman Babam, Aşkın Tarifi reyting sıralaması

15 Haziran 2021 Salı 10:20 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 10:20
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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar açıklandı. Pazartesi akşamı Tv8'de Survivor, Star Tv'de Kocan Kadar Konuş: Diriliş, Atv'de Maraşlı, Show Tv'de Kahraman Babam, Kanal D'de Aşkın Tarifi, FOX Tv'de Şef Akademi, TRT1'de İspanya-İsveç maçı izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleriyle birlikte 14 Haziran 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 14 Haziran 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

14 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Maraşlı, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada İspanya İsveş UEFA Euro 2020 karşılaşması, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Maraşlı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MARASLI ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SURVIVOR TV8

5 FOX ANA HABER FOX

6 ASKIN TARIFI KANAL D

7 KAHRAMAN BABAM SHOW TV

8 ISPANYA-ISVEC UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

9 ATV ANA HABER ATV

10 MARASLI (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 ISPANYA-ISVEC UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 FOX ANA HABER FOX

3 MARASLI ATV

4 SURVIVOR TV8

5 POLONYA-SLOVAKYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

6 ASKIN TARIFI KANAL D

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SEF AKADEMI ELEMELER FOX

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 ATV ANA HABER ATV

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