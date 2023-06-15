14 Haziran reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Çöp Adam, MasterChef Türkiye All Star reyting sıralaması

14 Haziran reyting sonuçları; Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de önce Pi'nin Yaşamı, sonrasında Sokak Yarışçısı, FOX TV'de Amerika: İlk Yenilmez, TRT1'de önce Deha, ardından Aramızdaki Sözler isimli yabancı sinema filmleri seyirciyle buluştu. ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de ise Çöp Adam dizileri sezon finali ile izleyici karşısına çıktı. Aynı zamanda bu akşam Show TV'de yerli sinema filmi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı tekrar yayınlanırken TV8'de MasterChef Türkiye All Star ilk bölümüyle yeni sezona "Merhaba" dedi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 14 Haziran 2023 reyting sonuçları



14 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

14 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.