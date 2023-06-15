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Medya

14 Haziran reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Çöp Adam, MasterChef Türkiye All Star reyting sıralaması

14 Haziran 2023 Çarşamba reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Pi'nin Yaşamı, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Deha, Kaptan Amerika: İlk Yenilmez ve MasterChef Türkiye All Star ilk bölümüyle ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 14 Haziran reyting sonuçları

15 Haziran 2023 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
14 Haziran reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Çöp Adam, MasterChef Türkiye All Star reyting sıralaması
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14 Haziran reyting sonuçları; Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de önce Pi'nin Yaşamı, sonrasında Sokak Yarışçısı, FOX TV'de Amerika: İlk Yenilmez, TRT1'de önce Deha, ardından Aramızdaki Sözler isimli yabancı sinema filmleri seyirciyle buluştu. ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de ise Çöp Adam dizileri sezon finali ile izleyici karşısına çıktı. Aynı zamanda bu akşam Show TV'de yerli sinema filmi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı tekrar yayınlanırken TV8'de MasterChef Türkiye All Star ilk bölümüyle yeni sezona "Merhaba" dedi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 14 Haziran 2023 reyting sonuçları

14 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

14 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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