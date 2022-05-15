14 Mayıs reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı televizyonlarda Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Kardeşlerim, Deli Aşk, Gönül Dağı ve İyilik izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 14 Mayıs 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 14 Mayıs reyting sıralaması

14 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Mayıs 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Göbül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Güldür Güldür yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

7 KARDESLERIM (OZET) ATV

8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

9 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

5 KARDESLERIM ATV

6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

8 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D

9 SURVIVOR EKSTRA TV8

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 KARDESLERIM ATV

4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

8 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D

9 SURVIVOR EKSTRA TV8

10 SHOW ANA HABER SHOW TV