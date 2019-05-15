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EDHO, Kadın, Leke işte birinci olan isim! 14 Mayıs reyting sonuçları açıklandı!

14 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! 14 Mayıs Salı akşamı ekranlara gelen dizilerden kimin birinci olduğu az önce açıklandı. Dizileri ve medyayı yakından takip eden vatandaşların beklediği rakamlar az önce açıklandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı, Kadın mı yoksa Leke mi? Kimin 14 Mayıs reyting sonuçlarına göre birinci olacağı büyük bir merakla bekleniyor. Az önce açıklanan reyting sonuçlarına göre, AB’de ve ABC1’de Fatih Portakal ile FOX Ana Haber birinci olurken, Kadın dizisi Total’de birinci AB ve ABC1’de is ikinci oldu. Kanal D’de ekranlara gelen Leke dizisi isi bir türlü istediği çıkışı yakalayamadı. AB’de ve Total’de 10. Olan Leke, ABC1’de 11. Oldu. İşte haberimizin detayları…

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14 Mayıs reyting sonuçları az önce açıklandı. Dizileri ve medyayı yakından takip eden vatandaşların beklediği rakamlar açıklandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı, Kadın mı yoksa Leke mi? Kimin 14 Mayıs reyting sonuçlarına göre birinci olacağı büyük bir merakla bekleniyor. Az önce açıklanan reyting sonuçlarına göre, AB’de ve ABC1’de Fatih Portakal ile FOX Ana Haber birinci olurken, Kadın dizisi Total’de birinci AB ve ABC1’de is ikinci oldu. EDHO son bölümüyle Total’de ikinci, ABC1 ve AB’de ise üçüncü oldu. İşte haberimizin detayları…

14 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AB

TOTAL

ABC1

 

7 MAYIS REYTİN SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

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1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

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