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Medya

14 Mayıs reyting sonuçları: Survivor 2023, Seçim Özel reyting sıralaması

14 Mayıs reyting sonuçları: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. Pazar akşamı Show TV Seçim Özel, Kanal D Seçim Özel 2023, ATV Seçim Özel 2023, NTV-Star Seçim 2023 Ortak Yayını, TRT 1 Seçim 2023, Fox Seçim 2023 ve Survivor 2023 ekrana geldi. Peki dün akşam en çok hangi kanal izlendi? Türkiye, seçimi hangi kanallardan takip etti? İşte 14 Mayıs 2023 reyting sonuçları

15 Mayıs 2023 Pazartesi 09:41 - Güncelleme:
14 Mayıs reyting sonuçları: Survivor 2023, Seçim Özel reyting sıralaması
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14 Mayıs 2023 Pazar reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; 14 Mayıs 2023 Pazar akşamı Show TV Seçim Özel, Kanal D Seçim Özel 2023, ATV Seçim Özel 2023, NTV-Star Seçim 2023 Ortak Yayını, TRT 1 Seçim 2023, Fox Seçim 2023 ve Survivor 2023 programları ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki seçim akşamı en çok hangi kanal izlendi? İşte 14 Mayıs reyting sonuçları

14 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Yargı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Güzel Günler yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

14 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

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