14 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Kardeş Çocukları, Savaşcı, Elimi Bırakma gecenin birincisi kim?

Haftanın son gününde “14 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?” sorusu medya severler tarafından günün en merak edilen sorusu. Herkes, dizilerin, yarışma programlarının ve haber bültenlerinin ende ettiği reyting sıralamasını bekliyor. AB, Total ve ABC1’de kimin birinci olduğu anbean takip ediliyor. 14 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde sizinle paylaşacağız. 7 Nisan reytingi sıralamasına baktığımızda, AB’de ve ABC1’de Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Bülteni, Total’de ise Savaşçı birinci sırada yer almıştı. Haberimizin detayları aşağıda yer alıyor...

14 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

14 Nisan reyting sonçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacaktır.

7 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

29 MART REYTİNG SONUÇLARI

29 Mart 2019 tarihinde yayınlanan programların izlenme durumları açıklandı. Total'de Atv'de ekranlara gelen "Hercai" dizisi 1.sırada, Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisi 2.sırada yer aldı. AB grubunda "Hercai" dizisi 2.sırada, Star TV'de yayınlanan "İstanbullu Gelin" dizisi ise 3. sırada yer aldı.

1- İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.