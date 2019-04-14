14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7765
  • 6,5406
  • 239.641
  • 95.976
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MEDYA

  1. Haberler
  2. Medya

14 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Kardeş Çocukları, Savaşcı, Elimi Bırakma gecenin birincisi kim?

14 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Medya severler haftanın son gününde reyting sıralamalarında kimin birinci geldiğini merak ediyor. Dizilerin, yarışma programlarının ve haber bültenlerinin kıyasıya bir yarış içinde olduğu AB, Total ve ABC1’de kimin birinci olduğu büyük merak konusu... 14 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde sizinle paylaşacağız. 7 Nisan reytingi sıralamasına baktığımızda, AB’de ve ABC1’de Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Bülteni, Total’de ise Savaşçı birinci sırada yer almıştı. Haberimizin detayları aşağıda yer alıyor...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Haftanın son gününde “14 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?” sorusu medya severler tarafından günün en merak edilen sorusu. Herkes, dizilerin, yarışma programlarının ve haber bültenlerinin ende ettiği reyting sıralamasını bekliyor. AB, Total ve ABC1’de kimin birinci olduğu anbean takip ediliyor. 14 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde sizinle paylaşacağız. 7 Nisan reytingi sıralamasına baktığımızda, AB’de ve ABC1’de Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Bülteni, Total’de ise Savaşçı birinci sırada yer almıştı. Haberimizin detayları aşağıda yer alıyor...

 

14 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

14 Nisan reyting sonçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacaktır.

7 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

29 MART REYTİNG SONUÇLARI
 
29 Mart 2019 tarihinde yayınlanan programların izlenme durumları açıklandı. Total'de Atv'de ekranlara gelen "Hercai" dizisi 1.sırada, Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisi 2.sırada yer aldı. AB grubunda "Hercai" dizisi 2.sırada, Star TV'de yayınlanan "İstanbullu Gelin" dizisi ise 3. sırada yer aldı.
 
1- İzleyici Ölçümü nedir ?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
2- İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

 

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

FETÖ'nün hücre evine operasyon

FETÖ'nün hücre evine operasyon

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler belli oldu

Turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler belli oldu

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Telefonların çekmemesi, mahalleliyi isyan ettirdi

Telefonların çekmemesi, mahalleliyi isyan ettirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA