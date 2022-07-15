14 Temmuz 2022 Perşembe reyting sonuçları: Seni Kalbime Sakladım, Duy Beni, Masterchef reyting sıralaması

14 Temmuz 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Perşembe akşamı Show Tv'de Şark Bülbülü, Kanal D'de Mumya, Star TV'de Duy Beni, FOX Tv'de Gurbetçi Şaban, Atv'de Taşıyıcı 3, TRT1'de Seni Kalbime Sakladım, Tv8'de Masterchef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 14 Temmuz 2022 reyting sonuçları

14 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Temmuz 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Örümcek Adam 3 aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Seni Kalbime Sakladım aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Seni Kalbime Sakladım aldı.

REYTİNG NEDİR?

Kelime anlamı olarak reyting (rating); derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. A kanalında yayınlanan bir programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini beLirler.

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK) tarafından AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.