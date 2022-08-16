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Medya

15 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Güldür Güldür Show, Masterchef, Tozluyaka reyting sıralaması

15 Ağustos 2022 Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların reyting sonuçlarını merak ediyor. Pazartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Kung Fu Savaşları, Tozluyaka, Assassin's Creed, Yenilmez 4, Balkan Ninnisi ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 15 Ağustos 2022 reyting sonuçları

16 Ağustos 2022 Salı 09:25 - Güncelleme:
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15 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazartesi akşamı ATV'de Örümcek Adam: Evden Uzakta, Fox TV'de Tozluyaka, TRT 1'de Balkan Ninnisi, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Kung Fu Savaşları, Star'da Yenilmez 4 ve Show TV'de Güldür Güldür Show Gibi dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 15 Ağustos 2022 reyting sonuçları

15 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda, birinciliği Tozluyaka, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Tozluyaka, üçüncülüğü FOX Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Tozluyaka, üçüncülüğü FOX Ana Haber aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.

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