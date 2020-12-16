15 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında kim birinci oldu?

16 Aralık 2020 Çarşamba 09:49 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:49

15 Aralık Salı akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye, Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Baraj, Hekimoğlu, Akrep dizi ve programların arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Salı akşamı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 15 Aralık 2020 reyting sonuçları…

15 Aralık 2020 reyting sonuçları, dün akşam yayınlanan programların izlenme oranlarına göre açıklanıyor. Salı akşamı Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Baraj, Hekimoğlu, Berlin Kaplanı filmi ve MasterChef gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. Reyting sonuçlarına göre dün akşamın en çok izlenen programı belli oldu.

15 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dün akşam günü TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'de EDHO, Fox Tv'de Baraj, Kanal D'de Hekimoğlu, Star Tv'de Akrep (tekrar) izleyenleri ile buluştu. Öte yandan Tv8 ekranlarında ise Masterchef Türkiye’de lezzet yarışı ekranlara konuk oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Geçen hafta Salı akşamı reyting sonuçları şöyleydi:

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı”, 2. sırada ATV’de ekrana gelen “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ESRA EROL'DA ATV

5 BARAJ FOX

6 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

7 HAVA DURUMU ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

10 MASTERCHEF TURKIYE TV8