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Medya

15 Mart reyting sonuçları: Adım Farah, Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting sıralaması

15 Mart 2023 Çarşamba reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Aile, O Kız, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Karanlık Zihinler, Adım Farah ve Survivor 2023 ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte Çarşamba dizilerinin reyting listesi

16 Mart 2023 Perşembe 09:55 - Güncelleme:
15 Mart reyting sonuçları: Adım Farah, Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting sıralaması
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15 Mart reyting sonuçları: Çarşamba Kanal D ekranlarında O Kız dizisi final bölümü ile son kez seyircinin karşısına çıktı. Aynı saatlerde Show TV'de Aile dizisi tekrar bölümü ile izleyiciyle buluşurken, Fox TV'de Adım Farah, Star TV'de Çöp Adam, ATV'de Kuruluş Osman dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. TRT1'de yabancı sinema filmi Karanlık Zihinler ve TV8'de Survivor 2023'te heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 15 Mart 2023 reyting sonuçları

15 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada "Kuruluş Osman" dizisinin özeti, 3.sırada "Atv Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Kuruluş Osman", 2.sırada Fox TV'de yayınlanan "Adım Farah", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

15 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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