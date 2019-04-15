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15 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Söz, Yasak Elma, Zalim İstanbul gecenin birincisi kim?

15 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Söz, Yasak Elma, Zalim İstanbul gecenin birincisi kim? 15 Nisan Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Tüm medya takipçileri bu sorunun cevabını merak ediyor. Show TV’de ekranlara gelen Çukur mu, Kanal D’den Zalim İstanbul mu, FOX’tan Yasak Elma mı yoksa Star TV’den Söz mü birinci olacak? Herkes bu sorunun cevabını bekliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamızdan sizinle paylaşacağız. 8 Nisan Pazartesi günkü reyting sonuçlarına göre dizi yapımlarından, AB, ABC1 ve Total’de Çukur ikinci olmuştu. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ise her üç kategoride de birinciydi. Haberimizin ayrıntılar aşağıda...

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15 Nisan Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamları ekranlara gelen birbirinden iddialı yapımların arasından sıyrılıp reytinglerde kim birinci olacak sorusana tüm medya severler tarafından yanıt aranıyor. Show TV’de ekranlara gelen Çukur mu, Kanal D’den Zalim İstanbul mu, FOX’tan Yasak Elma mı yoksa Star TV’den Söz mü birinci olacak? Herkes bu sorunun cevabını bekliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamızdan sizinle paylaşacağız. 8 Nisan Pazartesi günkü reyting sonuçlarına göre dizi yapımlarından, AB, ABC1 ve Total’de Çukur ikinci olmuştu. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ise her üç kategoride de birinciydi. İşte detaylar...

15 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

15 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacaktır.

8 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.
 

 

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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