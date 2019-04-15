15 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Söz, Yasak Elma, Zalim İstanbul gecenin birincisi kim?
15 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Söz, Yasak Elma, Zalim İstanbul gecenin birincisi kim? 15 Nisan Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Tüm medya takipçileri bu sorunun cevabını merak ediyor. Show TV’de ekranlara gelen Çukur mu, Kanal D’den Zalim İstanbul mu, FOX’tan Yasak Elma mı yoksa Star TV’den Söz mü birinci olacak? Herkes bu sorunun cevabını bekliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamızdan sizinle paylaşacağız. 8 Nisan Pazartesi günkü reyting sonuçlarına göre dizi yapımlarından, AB, ABC1 ve Total’de Çukur ikinci olmuştu. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ise her üç kategoride de birinciydi. Haberimizin ayrıntılar aşağıda...
15 Nisan Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamları ekranlara gelen birbirinden iddialı yapımların arasından sıyrılıp reytinglerde kim birinci olacak sorusana tüm medya severler tarafından yanıt aranıyor. Show TV’de ekranlara gelen Çukur mu, Kanal D’den Zalim İstanbul mu, FOX’tan Yasak Elma mı yoksa Star TV’den Söz mü birinci olacak? Herkes bu sorunun cevabını bekliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamızdan sizinle paylaşacağız. 8 Nisan Pazartesi günkü reyting sonuçlarına göre dizi yapımlarından, AB, ABC1 ve Total’de Çukur ikinci olmuştu. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ise her üç kategoride de birinciydi. İşte detaylar...
15 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI
15 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacaktır.
8 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
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