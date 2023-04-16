İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2023 Pazar / 26 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3574
  • EURO
    21,3054
  • ALTIN
    1247.12
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 15 Nisan reyting sonuçları açıklandı! Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Kardeşlerim reyting sıralaması
Medya

15 Nisan reyting sonuçları açıklandı! Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Kardeşlerim reyting sıralaması

15 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler programı izleyiciler müzik dolu anlar yaşarken, Show TV'de Güldür Güldür Show ile kahkaha fırtınası estirdi. TV8'de Survivor, TRT1'de Gönül Dağı, ATV'de Kardeşlerim, dizleri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Star TV'de yabancı sinema filmi Derin Sular filmi yayınlanırken, Fox TV'de Tetikçinin Oğlu dizisi tekrar bölümüyle ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 15 Nisan 2023 reyting sonuçları

16 Nisan 2023 Pazar 10:47 - Güncelleme:
15 Nisan reyting sonuçları açıklandı! Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Kardeşlerim reyting sıralaması
ABONE OL

15 Nisan 2023 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Tetikçinin Oğlu, Derin Sular, Gönül Dağı ve Survivor 2023 yarışması ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 15 Nisan reyting sonuçları

15 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

15 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada ATV'de ekranlara gelen "Kardeşlerim", 3. sırada "Kardeşlerim" özet bölümü yer aldı.

AB'de 1. sırada "Gönül Dağı", 2. sırada "Kardeşlerim", 3. sırada "Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.