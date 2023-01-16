15 Ocak reyting sonuçları: Yargı, Taçsız Prenses, Survivor 2023 reyting sıralaması

15 Ocak reyting sonuçları: Pazar nal D'de her bölümü büyük bir heyecanla beklenen ve merakla beklenen dizi Yargı, Show TV'de Yeşilçam rüzgarı esti ve Güzel Günler filmi yayınlandı. Bu akşam dizi severler için ise TRT1'de Teşkilat dizisi, ATV'de ise Ateş Kuşları ekranlara geldi. Fox TV'de Taçsız Prens, Star Çok Güzel Hareketler 2 yayınlanırken, TV8'de Survivor 2023 Ünlüler-Gönüllüler heyecanı yaşandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 15 Ocak 2023 reyting sonuçları



15 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



15 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Show Ana Haber yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

15 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.