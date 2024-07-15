15 Temmuz gecesi Meclis'te ''Sığınaklara gidelim'' teklifi... Bozdağ, yaşananları 24 TV'ye anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçerken destansı 15 Temmuz direnişinin ruhu 24 TV ekranlarında yaşatılıyor.

24 TV, uzman isimlerin katılımıyla 15 Temmuz'un iç yüzünü ortaya koyuyor.



"FETÖ'CÜLER TÜRK MİLLETİNİN DİRENİŞİNİ HESAP EDEMEDİLER"



FETÖ'yü uluslararası emperyalizmin stratejik olarak geliştirmiş olduğu bir örgüt olarak nitelendiren Stratejist Prof. Dr. Cemal Zehir, FETÖ'cüler, "Türk halkının ve Türk milletinin direnişini, Sayın Cumhurbaşkanımızın can siper hane ve canı pahasına darbeye karşı dik duruşunu hesap edemediler" dedi.

"DARBE GİRİŞİMİ FETÖ İÇİN BİR MECBURİYETTİ"



"Oyun" diyenlerin aslında FETÖ'nün söylenmesini istedikleri şeyi yaydıklarını belirten Diriliş Postası Genel Yayın Yön. Merve Şebnem Oruç, "FETÖ'nün o geceki darbe girişimi onlar için bir mecburiyetti. Çünkü artık onlarla mücadele etmeye başlamış bir devlet vardı. FETÖ'nün en büyük hilesi 15 Temmuz'un aslında yaşanmadığını düşündürmeleridir. "Bu bir oyundu" diyenler, hep aslında onlar için çabaladı." ifadelerini kullandı.

DARBECİLERİN KOMUTA MERKEZİ: AKINCI ÜSSÜ



15 Temmuz darbe girişiminin en kritik noktalarından biri Akıncı Üssü'ydü. FETÖ'nün sivil mahrem imamları, hain darbe girişimini buradan yönetti. Detayları 24 TV Ankara Editörü Hande İpekgil aktardı.

"BABAM VATAN UĞRUNA CANINI FEDA ETTİ"



15 Temmuz gecesi darbecilerin helikopterden açtığı ateş sonucu şehit düşen Mehmet Güder'in oğlu İbrahim Güder, duygularını 24 TV'ye anlattı. Güder, "Dün olmuş gibi bizim acımız hala taze. Rabbim o geceyi bir kez daha yaşatmasın. Babam vatan uğruna canını feda etti. Babamla gurur duyuyorum. Şehit evladı olmak bambaşka bir duygu" dedi.

15 TEMMUZ'U ANMAYANLAR...



Akşam Gazetesi Yazarı Dr. Taceddin Kutay, "15 Temmuz'u anmayıp satranç ve kabotajı kutlayan birisinin şuuru tam yerinde olmayabilir" dedi.

15 Temmuz darbe teşebbüsü ifadesinin yanlış olduğunu dile getiren Stratejist İbrahim Keleş, "15 Temmuz işgal teşebbüsüdür. Biz o gece işgal edilecektik. DAEŞ, PKK sınırımızın içine girecekti" ifadelerini kullandı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN "MECLİS FETÖ'CÜLERE ASLA TESLİM EDİLMEMELİ" TALİMATI



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Sayın Genel Başkanımız, bu alçak darbecilerin ilk hedeflerinden birisinin TBMM olacağını ve Meclis'in bu alçaklara asla teslim edilmemesi gerektiğini söyledi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 15 Temmuz'da çocuklarına vasiyet bıraktığına ilişkin bir kayıt bıraktığına yönelik sözlerine ilişkin Akçay, "Hiç bir kaygı, hesap kitap yoktu. Ben "(Özgür Özel'in sözleri) doğru olduğuna da inanmıyorum. Sonrada durumdan vazife çıkarmak için uyduruk şeyler icat etti" ifadelerini kullandı.

Akçay'la 15 Temmuz gecesi kader arkadaşlığı yaptıklarını söyleyen dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Dikmen ve Çankaya kapısı darbeciler tarafından tutulmuştu. Arkada taraftan yürüyerek içeri girdik. Konuşmam sırasındaki ilk bomba avizeleri salladı. O ara ben kürsüden ayrılmadım, konuşmamı da kesmedim. Eğer öyle bir şey yapsam bu FETÖ'cü hainler, "Meclis'i susturduk, sesini kıstık" diyebilirlerdi. Onlara bu imkanı vermemek için ben hiçbir şey olmamış gibi konuşmama devam ettim" dedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Divan tarafında gürültüler yükseliyor. Bazı milletvekili arkadaşların Meclis Başkanı'na, "Başkanım burada duygusallığa yer yok. Sağ duyuya devlet aklına ihtiyaç var. Bu bomba Genel Kurula düşseydi felaket olurdu. Lütfen Genel Kurul'u kapatın. Sığınaklara gidelim" diyorlar. Eğer Meclis'in kapatılma ihtimali tartışılınca konuşmayı bıraktım. Meclis Başkanımıza "Lütfen Genel Kurul'u kapatmayın. Eğer kapatırsak halk bunlar korktu der" dedim. Sağolsun İsmail bey de Genel Kurul'un çalışmasına devam dedi" ifadelerini kullandı.