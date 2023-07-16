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Medya

15 Temmuz reyting sonuçları: İtiraf, MasterChef, Yaz Şarkısı reyting sıralaması

15 Temmuz 2023 Cumartesi reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamı Kanal D'de Ya Çok Seversen, Star TV'de Yalı Çapkını, Fox TV'de Yaz Şarkısı dizileri tekrar bölümüyle ekranlarda yer alırken, Show TV'de Güldür Güldür Show yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde TRT1'de yerli sinema İtiraf ve ATV'de 15 Temmuz Özel programı yayınlandı. TV8'de ise MasterChef All Star ekrana geldi. Peki Reyting tablosu nasıl şekillendi? İşte 15 Temmuz reyting sonuçları

16 Temmuz 2023 Pazar 07:50 - Güncelleme:
15 Temmuz reyting sonuçları: İtiraf, MasterChef, Yaz Şarkısı reyting sıralaması
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15 Temmuz reyting sonuçları; Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Ya Çok Seversen, 15 Temmuz Özel, İtiraf, Yaz Şarkısı ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? Reyting zirvesinde değişiklik oldu mu? İşte 15 Temmuz 2023 reyting sonuçları

15 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür Show", 3.sırada Fox TV'de ekrana gelen Türk sineması "Postacı" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Güldür Güldür Show", 2.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

15 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

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