16 Ağustos reyting sonuçları: Masterchef, Benim Güzel Ailem, Maviye Sürgün reytingleri

16 Ağustos reyting sonuçları; Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de önce Takip: İstanbul, ardından Ölümsüzlük Oyunu, ATV'de Wonder Woman 1984, Star TV'de Arı Maya 2 Bal Oyunları isimli yabancı sinema filmleri, Fox TV'de ise Yerli Sinema 'Benden Ne Olur?' ekrana geldi. Show TV'de Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü, TRT1'de Benim Güzel Ailem dizisinin yeni bölümü yayınlandı. TV8'de ise MasterChef All Star yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 16 Ağustos 2023 reyting sonuçları



16 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



16 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Benim Güzel Ailem dizisi yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.