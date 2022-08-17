16 Ağustos Salı reyting sonuçları: Balkan Ninnisi, Masterchef, Senden Daha Güzel reyting sıralaması

16 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Salı akşamı ATV'de Ajan (Yabancı Sinema), Fox TV'de Senden Daha Güzel, TRT 1'de Balkan Ninnisi, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Aşk Tesadüfleri Sever 2, Star'da Müzede Bir Gece ve Show TV'de Güldür Güldür Show dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 16 Ağustos 2022 reyting sonuçları

16 Ağustos 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Duy Beni, üçüncülüğü ise Gelsin Hayat Bildiği Gibi aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Gelsin Hayat Bildiği Gibi, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Gelsin Hayat Bildiği Gibi, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.