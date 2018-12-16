16 Aralık reyting sonuçları 2018 Savaşçı mı Elimi Bırakma mı Ağlama Anne mi kim birinci oldu? 16 Aralık 2018 reyting sonuçları yayında mı? Pazar reyting sonuçları araştırılıyor. Reyting sonuçları 16 Aralık: Savaşçı, Elimi Bırakma, Ağlama Anne reyting sıralamasında nasıl yer aldı? 16 Aralık tarihli reyting sonuçları belli oluyor ve kazanan dizi ve programlar açıklanıyor. Reyting sonuçlarında total raporuna göre birinci olan yapım hangisi oldu? Geçen haftaki reyting sonuçlarında total raporunda Savaşçı dizisi birinci oldu, Fox Ana Haber ikinci oldu, O Ses Türkiye ise üçüncü oldu. Savaşçı dizisinin özeti dördüncü olurken, Elimi Bırakma dizisi beşinci oldu, Show Ana Haber altıncı sırada yer aldı. 15 Aralık 2018 reyting sonuçlarına göre Cumartesi günü ekrana gelen yapımlar arasında Kanal D'nin sevilen dizisi İkizler Memo Can Total'de zirveyi kaptı. AB grubunda ise O Ses Türkiye zirvede yer aldı. Totalde İkizler Memo Can birinci, Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu ikinci, Erkenci Kuş üçüncü oldu. Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. İşte merak edilen en son haberler ve son dakika haberler star.com.tr’de…

16 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 9 ARALIK 2018

9 Aralık 2018 reyting sonuçları açıklandı. Total grubunda Savaşçı dizisi zirveye yerleşirken, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Hafta Sonu ana haber bülteni yer aldı.

Totalde üçüncü sırada O Ses Türkiye, 4. sırada Savaşçı özet bölümü, 5. sırada Elimi Bırakma dizisi dikkat çekiyor.

AB Grubunda ise zirvede O Ses Türkiye yer aldı.

Sıralama ise şu şekilde gerçekleşti. 2. sırada Elimi Bırakma dizisi, üçüncü sırada Ajan Salt filmi, 4. sırada Savaşçı, 5. sırada ise Gülbin Tosun ile FOX ana haber haftasonu yer aldı.

Sosyal medyada çok konuşulan Altın Kelebek Ödülleri canlı yayını ise Totalde ilk 10 program arasına giremezken, AB grubu reyting sonuçlarına göre 7. ve 8. sıradan listeye girmeyi başardı.

15 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

15 Aralık 2018 reyting sonuçlarına göre Cumartesi günü ekrana gelen yapımlar arasında Kanal D'nin sevilen dizisi İkizler Memo Can Total'de zirveyi kaptı.

AB grubunda ise O Ses Türkiye zirvede yer aldı.

Totalde İkizler Memo Can birinci, Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu ikinci, Erkenci Kuş üçüncü oldu.

Dördüncü sırada O Ses Türkiye, beşinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, altıncı sırada İkizler Memo Can(Özet), yedinci sırada ise Show Ana Haber yer aldı.

AB grubunda ise O Ses Türkiye birinci, Erkenci Kuş ikinci, Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü sırada Kalk Gidelim, beşinci sırada O Ses Türkiye(Özet), altıncı sırada İkizler Memo Can, yedinci sırada ise Kim Milyoner Olmak İster yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting bir programın izleyici oranını ifade eder. Reklam verenler için ölçülmektedir. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting şu basamakları takip eder: Ölçümün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. Yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. O evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır. Peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. Evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar.