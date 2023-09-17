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Medya

16 Eylül reyting sonuçları nasıl şekillendi? Ruhun Duymaz, Gönül Dağı, Kardeşlerim reyting sıralaması

16 Eylül 2023 Cumartesi reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Ya Çok Seversen, Ruhun Duymaz, Gönül Dağı, Kod Adı: Angel, Kardeşlerim ve MasterChef Türkiye All Star ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 16 Eylül reyting sonuçları

17 Eylül 2023 Pazar 09:21 - Güncelleme:
16 Eylül reyting sonuçları nasıl şekillendi? Ruhun Duymaz, Gönül Dağı, Kardeşlerim reyting sıralaması
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16 Eylül reyting sonuçları; Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Ya Çok Seversen, TRT1'de Gönül Dağı, ATV'de Kardeşlerim, Fox TV'de ise Ruhun Duymaz isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Aynı saatlerde Star TV'de Kod Adı Angel isimli yabancı sinema filmi izleyici karşısına çıkarken, Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle, TV8'de ise MasterChef All Star yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 16 Eylül 2023 reyting sonuçları

16 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

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