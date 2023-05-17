16 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Aile, Üç Kız Kardeş, Yalı Çapkını reyting sıralaması

16 Mayıs 2023 Salı reyting sonuçları TİAK (Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi) tarafından yayınlandı. Dün akşam televizyonlarda; Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yalı Çapkını, Yürek Çıkmazı, Survivor 2023 ve Tetikçinin Oğlu ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte 16 Mayıs reyting sonuçları

16 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



16 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Aile dizisi üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL

AB

20+ABC1