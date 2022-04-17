İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2022 Pazar / 16 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6352
  • EURO
    15,8372
  • ALTIN
    929.177
  • BIST100
    2494.37
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 16 Nisan 2022 Cumartesi reyting sonuçları: Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim reyting sıralaması
Medya

16 Nisan 2022 Cumartesi reyting sonuçları: Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim reyting sıralaması

16 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Cumartesi akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Dipte (Yabancı Sinema), Naz Evi (Yerli Sinema), Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı izleyici karşısına çıktı. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 16 Nisan 2022 reyting sonuçları

17 Nisan 2022 Pazar 10:38 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 10:38
ABONE OL

16 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı televizyonlarda Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Kardeşlerim, Naz Evi, Dipte ve Gönül Dağı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 16 Nisan 2022 reyting sonuçları

Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 16 Nisan reyting sıralaması

16 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Gönül Dağı (ÖZET) ön izleme aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada gÖNÜL DAĞI (ÖZET) yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.