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16 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO mu, Kadın mı, Survivor mı gecenin birincisi kim?

16 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Televizyon dünyasında diziler ve yarışma programları arasındaki reyting yarışı kaldığı yerden devam ediyor. Medyayı yakından takip eden vatandaşlar, FOX TV’de Kadın mı, ATV’den Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı yoksa TV8’den Survivor Türkiye-Yunanistan mı geçen reyting yarışından kimin birinci çıkacağını merak ediyor. 16 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında sayfamızda sizinle paylaşacağız. 9 Nisan Salı günü Kadın dizisi AB, Total ve ABC1’de birinci olmuştu. İşte haberimizin detayları...

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16 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Televizyon dünyasını yakından takip edenler bu soruya yanıt arıyor. Medyayı yakından takip eden vatandaşlar, FOX TV’de Kadın mı, ATV’den Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı yoksa TV8’den Survivor Türkiye-Yunanistan mı geçen reyting yarışından kimin birinci çıkacağını merak ediyor. Heyecan dorukta. 16 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında sayfamızda sizinle paylaşacağız. 9 Nisan Salı günü Kadın dizisi AB, Total ve ABC1’de birinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ise ikinci olmuştu. ATV’de yayınlanan sevilen dizi Eşkiya Dünayaya Hükümdar Olmaz ise her üç kategoride de üçüncü olmuştu. İşte haberimizin detayları...

16 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI YAYINLANDI MI?

16 Nisan reyting sonuçları açıklandığında sayfamızda sizinle paylaşacağız.

9 NİSAN SALI REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.
 

Bin kilometre menzilli seyir füzesi başarıyla test edildi

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