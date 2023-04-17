16 Nisan reyting sonuçları: Teşkilat, Güzel Günler, Yargı, Ego dizisi reytingleri

16 Nisan reyting sonuçları; Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Kanal D'de Yargı, TRT1'de Teşkilat, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Show TV'de ise Güzel Günler isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. TV8'de Survivor 2023 fırtınası eserken, Fox TV'de ise Ego izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşattı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 16 Nisan 2023 reyting sonuçları



16 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



16 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

16 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.