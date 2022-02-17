16 Şubat 2022 Çarşamba reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Survivor, Sadakatsiz reyting sıralaması

17 Şubat 2022 Perşembe 10:19 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 10:19

16 Şubat reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı televizyonlarda Oğlum, Sadakatsiz, Survivor All Star, Postacı, Kuruluş Osman, Yol Arkadaşım 2 ve Hıçkırık izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 16 Şubat 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 16 Şubat reyting sıralaması

16 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 Şubat 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Sadakatsiz aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Sadakatsiz yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.