16 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları: Güldür Güldür, Mükemmel Eşleşme, Masterchef reyting sıralaması

16 Temmuz 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Şirinler 2, Garip, Duy Beni, Mükemmel Eşleşme ve MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 16 Temmuz 2022 reyting sonuçları

16 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Temmuz 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı Kurban 2, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Güldür Güldür Show aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Gönül Dağı Kurban 2, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Güldür Güldür Show aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Gönül Dağı Kurban 2, İkinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Güldür Güldür Show aldı.

REYTİNG NEDİR?

Kelime anlamı olarak reyting (rating); derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. A kanalında yayınlanan bir programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini beLirler.

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK) tarafından AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.