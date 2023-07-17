16 Temmuz reyting sonuçları: MasterChef All Star, Yaz Şarkısı ve Vermem Seni Ellere reyting sıralaması

16 Temmuz 2023 Pazar reyting sonuçları TİAK tarafından yayımlandı. Dün akşam televizyonlarda; Pazar akşamı Eski Evdeki Büyülü Şato, Salak Milyoner, Yirmisekiz, Hükümet Kadın, Vermem Seni Ellere, Yaz Şarkısı ve MasterChef All Star ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar akşamı en çok ne izlendi? İşte 16 Temmuz reyting sonuçları
16 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
16 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada FOX TV'de izleyiciyle buluşan "Yaz Şarkısı", 3.sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.TOTAL İLK 10 PROGRAM
AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada FOX TV'de yayınlanan "Yaz Şarkısı", 3.sırada ise FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.AB İLK 10 PROGRAM
20 ABC+1 İLK 10 PROGRAM
20 ABC'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada FOX TV'de yayınlanan "Yaz Şarkısı", 3.sırada ise FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.