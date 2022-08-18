17 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları: Masterchef, Kara Tahta, Seversin reyting sıralaması

17 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Çarşamba akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Fox TV'de Aile Hükümeti, TRT 1'de Kara Tahta, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Seversin, Star'da Zor Ölüm 3 ve Show TV'de Tokatçı filmi reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 17 Ağustos 2022 reyting sonuçları

17 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



17 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği FOX Ana Haber, üçüncülüğü Seversin aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği FOX Ana Haber, üçüncülüğü Masterchef Özet aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği FOX Ana Haber, üçüncülüğü Masterchef Özet aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.