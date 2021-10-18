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Medya

17 Ekim 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Teşkilat, Yargı reyting sıralaması

17 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazar akşamı; En Büyük Şaban, Yalancılar ve Mumları, Aykut Enişte, Yargı, Teşkilat, Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel ve Masterchef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 17 Ekim 2021 reyting sonuçları

18 Ekim 2021 Pazartesi 09:14 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:14
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17 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, Atv'de Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel, Star Tv'de Aykut Enişte, FOX Tv'de Yalancılar ve Mumları, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Teşkilat, Show Tv'de En Büyük Şaban, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 17 Ekim 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

17 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilatı, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Teşkilat (ÖZET) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Teşkilat (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Teşkilat (ÖZET) yer aldı.

17 Ekim 2021 reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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