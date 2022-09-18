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Medya

17 Eylül Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Kardeşlerim, Senden Daha Güzel, Gönül Dağı reyting sıralaması

17 Eylül 2022 Cumartesi reyting sonuçları, seyirciler tarafından merakla araştırılıyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Labirent: Ölümcül Kaçış, Kardeşlerim, Doğu Demirkol İle Alelade Show, MasterChef Türkiye, Gönül Dağı ve Senden Daha Güzel dizisi ekrana geldi. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 17 Eylül 2022 reyting sonuçları

18 Eylül 2022 Pazar 09:35 - Güncelleme:
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17 Eylül reyting sonuçları televizyon izleyicileri ve reklam veren firmalar tarafından araştırılmaya başlandı. Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Show TV'de Güldür Güldür, Fox TV'de Senden Daha Güzel, Kanal D'de Labirent: Ölümcül Kaçış, TRT 1'de Gönül Dağı, Star Tv'de oğu Demirkol İle Alelade Show ve TV8'de MasterChef Türkiye programı ekrana geldi. Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre zirvede hangi yapım var? İşte 17 Eylül 2022 Cumartesi reyting sıralaması

Reyting sonuçları, reklam verenler için bir kriterdir ve tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. İşte 17 Eylül reyting sıralaması

17 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1. sırada TRT1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada ATV'de ekranlara gelen "Kardeşlerim", 3. sırada ise "Kardeşlerim" özel bölümü yer aldı.

AB'de 1. sırada "Gönül Dağı", 2. sırada "MasterChef Türkiye", 3. sırada ise "Kardeşlerim" yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Kardeşlerim dizisi yer aldı.

Reyting sonuçları, saat 10.30-11.00 arasında açıklanmaktadır. 17 Eylül Cumartesi reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz habertimizde yer alacaktır.

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