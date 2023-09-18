17 Eylül reyting sonuçları nasıl şekillendi? MasterChef, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti reyting sıralaması

17 Eylül reyting sonuçları; Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazar akşamı Kanal D'de Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, TRT1'de Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı isimli yabancı sinema filmleri seyirciyle buluşacak. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını ve Fox TV'de Bambaşka Biri isimli diziler tekrar bölümleriyle ekranlarda yer alırken, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef All Star programı ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 17 Eylül 2023 reyting sonuçları

17 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



17 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.