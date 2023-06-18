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Medya

17 Haziran reyting sonuçları: Gönül Dağı, Taçsız Prenses, MasterChef Türkiye All Star reyting sıralaması

17 Haziran 2023 Cumartesi reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Venom: Zehirli Öfke, Deli Aşk, Gönül Dağı, Taçsız Prenses ve MasterChef Türkiye All Star programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 17 Haziran reyting sonuçları

18 Haziran 2023 Pazar 09:35 - Güncelleme:
17 Haziran reyting sonuçları: Gönül Dağı, Taçsız Prenses, MasterChef Türkiye All Star reyting sıralaması
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17 Haziran reyting sonuçları: Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler sezon finaliyle seyirci karşısına çıkarken, Show TV'de Güldür Güldür Show yeni bölümüyle izleyicileri kahkahaya boğdu. ATV'de ise önce Venom: Zehirli Öfke sonrasında Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmleri yayınlanırken, TRT1'de Gönül Dağı, Fox TV'de Taçsız Prenses dizilerinin yeni bölümü ekrana geldi. TV8'de MasterChef Türkiye All Star heyecanı devam ederken, Star TV'de Deli Aşk ve Pek Yakında filmleri ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 17 Haziran 2023 reyting sonuçları

17 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Manchester City Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması, ikinci sırada Gönül Dağı, üçüncü sırada Manchester City Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Töreni yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Manchester City Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması, ikinci sırada Manchester City Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Töreni, üçüncü sırada Gönül Dağı yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Manchester City Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması, ikinci sırada Manchester City Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Töreni, üçüncü sırada Gönül Dağı yer aldı.

17 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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