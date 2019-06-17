17 Haziran reyting sonuçları! Hangi film, dizi, yarışma reytinglerde kaçıncı oldu?

‘17 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi film, dizi, yarışma reytinglerde kaçıncı oldu?’ sorularına şimdiden yanıt aranmaya başlandı. Sinema filmleri, dizi ve yarışma programlarının ağırlıklı olacağı gecede tüm kanallara ait reyting sonuçlarının nasıl olacağı büyük merak konusu. AB, Total ve ABC1 olarak listelenecek 17 Haziran reyting sonuçlarında ilk 5 oluşturacak yapımlar medya severler tarafından tartışılıyor. Reyting sonuçlarına dahil resmi açıklamalar henüz yapılmadı. Son dakika gelişmelerini sayfamızdan sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu akşamki yayın akışlarına baktığımızda Kanal D’de Çarkı Felek, TV8’de Survivor Türkiye-Yunanistan, ATV’de Canevim, TRT1’de Tozkoparan dizileri ekrana gelecek. Star’da Wonder Woman, Show TV’de ise Şaşkın Canavar ekranlara gelecek. İşte 17 Haziran reyting sonuçları haber detaylarımız…

17 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Haziran Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

10 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir