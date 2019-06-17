17 Haziran reyting sonuçları! Hangi film, dizi, yarışma reytinglerde kaçıncı oldu?
Vatandaşlar ’17 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?’ sorusuna şimdiden yanıt aramaya başladı. Sinema filmleri, dizi ve yarışma programlarının ağırlıklı olacağı gecede tüm kanallara ait reyting sonuçlarında AB, Total ve ABC1’de sıralamanın nasıl olacağı merakla bekleniyor. 17 Haziran resmi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızdan sizinle paylaşacağız. Bu akşamki yayın akışlarına baktığımızda Kanal D’de Çarkı Felek, TV8’de Survivor Türkiye-Yunanistan, ATV’de Canevim, TRT1’de Tozkoparan dizileri ekrana gelecek. İşte 17 Haziran reyting sonuçları haber detaylarımız…
‘17 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi film, dizi, yarışma reytinglerde kaçıncı oldu?’ sorularına şimdiden yanıt aranmaya başlandı. Sinema filmleri, dizi ve yarışma programlarının ağırlıklı olacağı gecede tüm kanallara ait reyting sonuçlarının nasıl olacağı büyük merak konusu. AB, Total ve ABC1 olarak listelenecek 17 Haziran reyting sonuçlarında ilk 5 oluşturacak yapımlar medya severler tarafından tartışılıyor. Reyting sonuçlarına dahil resmi açıklamalar henüz yapılmadı. Son dakika gelişmelerini sayfamızdan sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu akşamki yayın akışlarına baktığımızda Kanal D’de Çarkı Felek, TV8’de Survivor Türkiye-Yunanistan, ATV’de Canevim, TRT1’de Tozkoparan dizileri ekrana gelecek. Star’da Wonder Woman, Show TV’de ise Şaşkın Canavar ekranlara gelecek. İşte 17 Haziran reyting sonuçları haber detaylarımız…
17 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
17 Haziran Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.
10 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.