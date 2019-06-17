28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8766
  • 6,6049
  • 253.174
  • 92.249
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MEDYA

  1. Haberler
  2. Medya

17 Haziran reyting sonuçları! Hangi film, dizi, yarışma reytinglerde kaçıncı oldu?

Vatandaşlar ’17 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?’ sorusuna şimdiden yanıt aramaya başladı. Sinema filmleri, dizi ve yarışma programlarının ağırlıklı olacağı gecede tüm kanallara ait reyting sonuçlarında AB, Total ve ABC1’de sıralamanın nasıl olacağı merakla bekleniyor. 17 Haziran resmi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızdan sizinle paylaşacağız. Bu akşamki yayın akışlarına baktığımızda Kanal D’de Çarkı Felek, TV8’de Survivor Türkiye-Yunanistan, ATV’de Canevim, TRT1’de Tozkoparan dizileri ekrana gelecek. İşte 17 Haziran reyting sonuçları haber detaylarımız…

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

‘17 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi film, dizi, yarışma reytinglerde kaçıncı oldu?’ sorularına şimdiden yanıt aranmaya başlandı. Sinema filmleri, dizi ve yarışma programlarının ağırlıklı olacağı gecede tüm kanallara ait reyting sonuçlarının nasıl olacağı büyük merak konusu. AB, Total ve ABC1 olarak listelenecek 17 Haziran reyting sonuçlarında ilk 5 oluşturacak yapımlar medya severler tarafından tartışılıyor. Reyting sonuçlarına dahil resmi açıklamalar henüz yapılmadı. Son dakika gelişmelerini sayfamızdan sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu akşamki yayın akışlarına baktığımızda Kanal D’de Çarkı Felek, TV8’de Survivor Türkiye-Yunanistan, ATV’de Canevim, TRT1’de Tozkoparan dizileri ekrana gelecek. Star’da Wonder Woman, Show TV’de ise Şaşkın Canavar ekranlara gelecek. İşte 17 Haziran reyting sonuçları haber detaylarımız…

17 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Haziran Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

10 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir
 

Yirmi metre derinlikteki kuyuya düşen kadının kurtarılma anı kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist öldürüldü

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist öldürüldü

İnsansız savaş uçağı ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı

İnsansız savaş uçağı ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çipras'a çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çipras'a çok sert tepki

AK Parti'den yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama

AK Parti'den yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama

97 çocuk hayatını kaybetti! Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor

97 çocuk hayatını kaybetti! Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor

AK Parti Meclis'e sundu! Eğitimde önemli düzenleme

AK Parti Meclis'e sundu! Eğitimde önemli düzenleme

İlk ameliyatına böyle girdi

İlk ameliyatına böyle girdi

Başkan Erdoğan'dan Milli Görüş hamlesi! Slogan: 94 ruhuyla

Başkan Erdoğan'dan Milli Görüş hamlesi! Slogan: 94 ruhuyla
 

POPÜLER HABERLER

İmamoğlu´nun sözlerinin ardından eski tweetlerini gösteren bir video sosyal medyada hızla yayıldı

İmamoğlu´nun sözlerinin ardından eski tweetlerini gösteren bir video sosyal medyada hızla yayıldı

Dolunay hayran bıraktı...

Dolunay hayran bıraktı...

Önce itiraf etti, sonra kurbanlarının resmini çizdi!

Önce itiraf etti, sonra kurbanlarının resmini çizdi!

Bu araba pazarında yok yok: İstanbul'un en büyük pazarından 90 fırsat seçtik

Bu araba pazarında yok yok: İstanbul'un en büyük pazarından 90 fırsat seçtik

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA