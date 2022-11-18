17 Kasım 2022 reyting sonuçları: Camdaki Kız, Duy Beni, Camdaki Kız reyting sıralaması

17 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları: Dün akşam televizyonlarda; Camdaki Kız, Darmaduman, Toprak ile Fidan, MasterChef Türkiye, Balkan Ninnisi, Aldatmak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Duy Beni dizisi final bölümüyle ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe Reyting tablosu nasıl şekillendi? İşte Perşembe dizilerinin reyting listesi

17 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

17 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Camdaki Kız yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.