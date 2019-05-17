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17 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi ve program 17 Mayıs reytinglerde kaçıncı oldu?

Vatandaşlar, “17 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı?” sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Medyayı yakından takip edenler ve dizi severler hangi dizi ve programın 17 Mayıs reyting sonuçlarında kaçıncı olduğunu merak ediyor. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 10 Mayıs reyting sonuçlarına baktığımızda Fatih Portakal ile FOX Ana Haber AB’de birinci olurken, ABC1 ve Total’de ise Hercai birinci sırada yer almıştı. Reyting sonuçlarıyla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde yer alıyor…

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17 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Medya severler, Cuma akşamı ekrana gelen dizi ve programların reytinglerde kaçı olduğunu merak ediyor. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 10 Mayıs reyting sonuçlarına baktığımızda Fatih Portakal ile FOX Ana Haber AB’de birinci olurken, ABC1 ve Total’de ise Hercai birinci sırada yer almıştı. İstanbullu Gelin AB’de üçüncü, Total’de 14, ABC1’de ise beşinci sırada yer aldı. En uzun soluklu dizilerden olan Arka Sokaklar ise AB’de yedinci, Total’de beş ABC1’de ise 10. Sırada yer almıştı. İşte haberimizin detayları…

14 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

10 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

E-5 karayolunu birbirine katan lüks otomobilli maganda kamerada

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