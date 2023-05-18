17 Mayıs reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Kraliçe, Adım Farah reyting sıralaması

17 Mayıs reyting sonuçları; Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Kraliçe, ATV'de Kuruluş Osman, Show TV'de Kapıcılar Kralı, Fox TV'de Adım Farah, Star TV'de Çöp Adam, TRT1'de ise Rüzgarın Oğlu isimli Yabancı Sinema seyirciyle buluştu. TV8'de Survivor 2023 yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 17 Mayıs 2023 reyting sonuçları



17 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



17 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Milan İnter EUFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Milan İnter EUFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Adım Farah, üçüncü sırada Milan İnter EUFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması yer aldı.

17 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.