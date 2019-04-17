17 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi reytinglerde kaçıncı oldu?
17 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan Çarşamba günü ortaya çıkacak reyting sonuçları dizi severler ve medyayı yakından takip eden izleyiciler tarafından büyük merakla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz reytinglerde kaçıncı olacak? Sorusu tartışılıyor. Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 10 Nisan Çarşamba günkü sonuçlara baktığımızda Diriliş Ertuğrul, AB, Total ve ABC1’de birinci olmuştu. İşte haberimizin ayrıntıları...
17 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi reytinglerde kaçıncı oldu? 17 Nisan reyting sonuçları medya severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Özellikle dizi izleyicileri hangi dizinin kaçıncı olduğunu merak ediyor. Diriliş Ertuğrul, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz reytinglerde kaçıncı olacak? Sorusu tartışılıyor. Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 10 Nisan Çarşamba günkü sonuçlara baktığımızda Diriliş Ertuğrul, AB, Total ve ABC1’de birinci olmuştu. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Bülteni de her üç kategoride üçüncü olmuştu. Haberimizin ayrıntıları aşağıda...
17 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI
17 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacaktır.
10 NİSAN REYTİN SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.