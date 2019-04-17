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17 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi reytinglerde kaçıncı oldu?

17 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan Çarşamba günü ortaya çıkacak reyting sonuçları dizi severler ve medyayı yakından takip eden izleyiciler tarafından büyük merakla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz reytinglerde kaçıncı olacak? Sorusu tartışılıyor. Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 10 Nisan Çarşamba günkü sonuçlara baktığımızda Diriliş Ertuğrul, AB, Total ve ABC1’de birinci olmuştu. İşte haberimizin ayrıntıları...

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17 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi reytinglerde kaçıncı oldu? 17 Nisan reyting sonuçları medya severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Özellikle dizi izleyicileri hangi dizinin kaçıncı olduğunu merak ediyor. Diriliş Ertuğrul, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz reytinglerde kaçıncı olacak? Sorusu tartışılıyor. Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 10 Nisan Çarşamba günkü sonuçlara baktığımızda Diriliş Ertuğrul, AB, Total ve ABC1’de birinci olmuştu. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Bülteni de her üç kategoride üçüncü olmuştu. Haberimizin ayrıntıları aşağıda...

17 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

17 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacaktır.

10 NİSAN REYTİN SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.
 

İstanbul’un göbeğinde aile boyu tekme, tokat ve sopalı kavga kamerada

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