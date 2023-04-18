17 Nisan reyting sonuçları: Yasak Elma, Veda Mektubu, Ömer reyting sıralaması

17 Nisan reyting sonuçları; Pazartesi akşamı Kanal D'de Veda Mektubu, Star TV'de Ömer, Fox TV'de Yasak Elma, TRT1'de Alparslan Büyük Selçuklu dizilerinin yeni bölümleri seyirciyle buluştu. ATV'de önce Kadir Gecesi özel programı yayınlanırken, hemen ardından Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü, Show TV'de ise Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 17 Nisan 2023 reyting sonuçları



17 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



17 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ömer yer aldı.

17 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.