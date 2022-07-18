17 Temmuz 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları takip ediliyor. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Pazar akşamı; Kapıcılar Kralı, Çok Güzel Hareketler 2, Aşk Tarifi, Mutlu Aile Tablosu, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Gül Masalı, Fenerbahçe Hull City maçı, MasterChef Türkiye ve Şarkılar Bizi Söyler izleyenleriyle buluştu. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 17 Temmuz 2022 reyting sonuçları

17 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı ATV'de Gül Masalı, Fox TV'de Mutlu Aile Tablosu , TRT 1'de Aşk Tarifi, Star Tv'de Çok Güzel Hareketler 2, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw ve Show TV'de Kapıcılar Kralı filmi reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 17 Temmuz 2022 reyting sonuçları

17 Temmuz 2022 Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

17 TEMMUZ 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinci Fenerbahçe- Hull City Hazırlık Maçı Karşılaşması, ikinci Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü ise Şekerpare oldu.

AB Grubunda ise birinci Fenerbahçe -Hull City Hazırlık Maçı Karşılaşması , ikinci Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü ise Ata Demirer Gazinosu oldu.

20+ABC 1 Grubunda birinci Fenerbahçe- Hull City Hazırlık Maçı Karşılaşması , İkinci Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü ise Ata Demirer Gazinosu oldu.