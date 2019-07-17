‘17 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Tüm kanallara ait 17 Temmuz reyting sonuçları nedir?’ sorularına şimdiden yanıt aranmaya başladı. Tüm kanallara ait reyting sonuçları AB, Total ve ABC1 listesi olarak merak ediliyor. 17 Temmuz reyting sonuçlarına dair resmi rakamlar açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızsa sizinle paylaşacağız. Bu akşam ekrana gelecek dizi filmler arasında Kanal D’de Afili Aşk, Star TV’de Sahte Kabadayı, Show TV’de Güldür Güldür Show, ATV’de Beni Satan Casus, TRT1’de 3’te Bir Zamanlar, TV8’de ise Kardeşim Benim filmi ekranlara gelecek. Kanal D’nin sevilen dizisi Afili Aşk gecen hafta AB dahili olmak üzere Total ve ABC1’de zirvede yer almıştı. Güldür Güldür Show ise AB’de üç, Total’de dört, ABC1’de ise altıncı sırada yer bulunmuştu. İşte tüm kanallara ait reyting sonuçları haberimizin detayları…

17 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi rakamlar gelir gelmez sayfamızdan sizinle paylaşacağız.

10 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

3 TEMMUZ REYTİN SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

26 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

19 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

12 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1