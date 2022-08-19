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Medya

18 Ağustos Perşembe reyting sonuçları: Fenerbahçe-Austria Wien maçı, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Duy Beni reyting sıralaması

18 Ağustos 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklanıyor. Perşembe akşamı; Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Jumanji Vahşi Orman, Anne, Duy Beni, Avrupa Konferans Ligi 'Başakşehir-Royal Antwerp', Fenerbahçe Austria Wien maçı, Kazanan Restoran ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 18 Ağustos 2022 reyting sonuçları

19 Ağustos 2022 Cuma 09:28 - Güncelleme:
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18 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Perşembe akşamı ATV'de Anne (Yabancı Sinema), Fox TV'de Kazanan Restoran, TRT 1'de Ana Haber, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Jumanji: Vahşi Orman, Star'da Duy Beni ve Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 18 Ağustos 2022 reyting sonuçları

18 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda, birinciliği Gelsin Hayat Bildiği Gibi, ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncülüğü Duy Beni aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Gelsin Hayat Bildiği Gibi, üçüncülüğü FOX Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Gelsin Hayat Bildiği Gibi, üçüncülüğü FOX Ana Haber aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.

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