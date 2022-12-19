18 Aralık reyting sonuçları: Güzel Günler, Yargı, Dünya Kupası final maçı Arjantin-Fransa reyting sıralaması

18 Aralık reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Pazar akşamı Kanal D ekranlarında Yargı dizisinin yeni bölümü ve Üç Kız Kardeş, Show TV'de Güzel Günler dizisi, TV8'de MasterChef Türkiye, Star TV ekranlarında Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, TRT1'de bugün Dünya Kupası Final Karşılaşması "Arjantin-Fransa" maçı, Fox TV'de önce Tozluyaka dizisi, ardından Yasak Elma dizisinin tekrar bölümü izleyiciyle buluştu. Peki en çok ne izlendi? İşte 18 Aralık 2022 reyting sonuçları

18 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



18 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Yargı", 2. sırada TRT1'de ekrana gelen "Fransa-Polonya FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması", 3.sırada yine TRT1'de yayınlanan "İngiltere-Senegal FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Yargı", 2.sırada "Fransa-Polonya FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması" 3.sırada "İngiltere-Senegal FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması" yer aldı.

18 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.