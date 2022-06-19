18 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Güldür Güldür, Şarkılar Bizi Söyler reyting sıralaması

Cumartesi akşamı Show Tv'de Güldür Güldür, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star'da Bana Masal Anlatma, FOX Tv'de Gizli Saklı, Atv'de Zoraki Misafir (Yerli Sinema), TRT1'de Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Tv8'de Survivor All Star 2022 izleyici karşısına çıktı. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 18 Haziran 2022 reyting sonuçları

Bir kanalda yayınlanan programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. İşte 18 Haziran reyting sıralaması

18 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Haziran 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, İkinciliği Luksemburg Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Luksemburg Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması, İkinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Luksemburg Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması, İkinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.