İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2023 Pazartesi / 1 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6762
  • EURO
    25,8826
  • ALTIN
    1487.17
  • BIST100
    5425.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 18 Haziran reyting sonuçları: Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal reyting sıralaması
Medya

18 Haziran reyting sonuçları: Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal reyting sıralaması

18 Haziran 2023 Pazar reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Labirent: Ölümcül Kaçış, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Güzel Günler, Vermem Seni Ellere, Kısmet dizisi, MasterChef All Star ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar akşamı en çok ne izlendi? İşte 18 Haziran reyting sonuçları

19 Haziran 2023 Pazartesi 09:36 - Güncelleme:
18 Haziran reyting sonuçları: Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal reyting sıralaması
ABONE OL

18 Haziran reyting sonuçları: Pazar akşamı Kanal D'de yabancı sinema Labirent: Ölümcül Kaçış isimli yabancı sinema filmi izleyiciyle buluşurken aynı saatlerde Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, TRT1'de Teşkilat yeni bölümleriyle ekrana geldi. Show TV'de Güzel Günler isimli dizi final bölümüyle son kez ekranlarda yer alırken, ATV'de Vermem Seni Ellere isimli yeni dizi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Fox TV'de ise Kısmet dizisinin yeni bölümü yayınlanırken, TV8'de MasterChef All Star heyecanı yaşandı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 18 Haziran 2023 reyting sonuçları

18 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Kupa Töreni yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Kupa Töreni yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Güzel Günler yer aldı.

18 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.