18 Haziran reyting sonuçları: Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal reyting sıralaması

18 Haziran reyting sonuçları: Pazar akşamı Kanal D'de yabancı sinema Labirent: Ölümcül Kaçış isimli yabancı sinema filmi izleyiciyle buluşurken aynı saatlerde Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, TRT1'de Teşkilat yeni bölümleriyle ekrana geldi. Show TV'de Güzel Günler isimli dizi final bölümüyle son kez ekranlarda yer alırken, ATV'de Vermem Seni Ellere isimli yeni dizi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Fox TV'de ise Kısmet dizisinin yeni bölümü yayınlanırken, TV8'de MasterChef All Star heyecanı yaşandı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 18 Haziran 2023 reyting sonuçları



18 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



18 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Kupa Töreni yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Kupa Töreni yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Güzel Günler yer aldı.

18 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.