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18 Haziran reyting sonuçları! Hangi program kaçıncı sırada yer aldı?

Televizyon dünyasını yakından talip eden vatandaşlar, ‘18 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program kaçıncı sırada yer aldı?’ sorularına yanıt arıyor. Film ve eğlence programlarına ağırlık veren kanallarda reyting oranları henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda sayfamızdan sizinle paylaşacağız. İşte 18 Haziran reyting sonuçlarıyla ilgili ayrıntıları…

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18 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program kaçıncı sırada yer aldı?’ medya severler yanıt arıyor. Sıcaklar nedeniyle sokağa çıkmakta sıkıntı yaşayanlar, evlerinden vakit geçirmeyi tercih ediyor. Dizilerin final yapmasının ardından film ve eğlene programlarına ağırlık veren televizyon kanallarına ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı açıklandığı anda sayfamızdan sizinle paylaşacağız. İşte 18 Haziran reyting sonuçlarıyla ilgili ayrıntıları…

18 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

18 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda sayfamızdan sizinle paylaşacağız.

11 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir

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