18 Mart 2021 Reyting sonuçları: Perşembe reyting sıralamasında kim birinci oldu?

19 Mart 2021 Cuma 09:35 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 09:35

Perşembe reyting sonuçları izleyenler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Tövbeler Olsun, Akrep, Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev Mucize Doktor dizileri ve Survivor, Şarkılar Bizi Söyler programları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor. Peki Perşembe reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 18 Mart 2021 Reyting sonuçları...

Perşembe akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Dün akşam yayınlanan dizilerden hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Perşembe reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 18 Mart 2021 reyting sonuçları...

18 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Mucize Doktor aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUCIZE DOKTOR FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 SURVIVOR TV8

8 ATV ANA HABER ATV

9 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 MUCIZE DOKTOR FOX

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SURVIVOR TV8

5 ESRA EROL'DA ATV

6 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

9 ALEV ALEV SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV

Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm izle!

Akrep 15. bölüm izle Puhu Tv!

Mucize Doktor 54. bölüm full izle!

Akrep 15. bölüm izle Puhu Tv!