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18 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma, Bizim Hikaye gecenin birincisi kim?

18 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamları ekranlarda en çok izlenenler belli oldu mu şimdiden merak ediliyor. Medya severler ve Türk dizilerini yakından takip edenler, Bir Zamanlar Çukurova mı, Çarpışma mı, Bizim hikaye mi yoksa Jet Sosyete mi reytinglerde üst sıralarda yer alacak merak ediyor. 18 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 11 Nisan’a baktığımızda Bir Zamanlar Çukurova hem AB’de hem Total’de hem de ABC1’de birinci sırada yer alarak geceyi lider tamamlamıştı. İşte ayrıntılar...

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11 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Nisan Perşembe gününü reytinglerde kimler üst sıralarda tamamlayacak şimdiden merak ediliyor. Türk dizilerini yakından takip edenler, Bir Zamanlar Çukurova mı, Çarpışma mı, Bizim hikaye mi yoksa Jet Sosyete mi reytinglerde üst sıralarda yer alacak merak ediyor. 18 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama ile ilgili bir açıklama yapıldığında sayfamızda sizinle paylaşacağız. 11 Nisan’a baktığımızda Bir Zamanlar Çukurova hem AB’de hem Total’de hem de ABC1’de birinci sırada yer alarak geceyi lider tamamlamıştı. İkinci sırada ise yine AB, Total ve ABC1’de Fatih Portakal ile FOX Ana Haber geceyi ikinci sırada tamamladı. Ayrıntılar aşağıda....

18 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

18 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama yayınlandığında sayfamızda görebilirsiniz

11 NİSAN REYTİNG SIRALAMASI

AB

TOTAL

ABC1

 
1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.
 
 
 

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