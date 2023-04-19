İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2023 Çarşamba / 29 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4082
  • EURO
    21,3443
  • ALTIN
    1244.04
  • BIST100
    5042.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 18 Nisan reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Tetikçinin Oğlu reyting sıralaması
Medya

18 Nisan reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Tetikçinin Oğlu reyting sıralaması

18 Nisan 2023 Salı reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Kesişme İyi Ki Varsın Eren, Survivor 2023 ve Tetikçinin Oğlu dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte 18 Nisan reyting sonuçları

19 Nisan 2023 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
18 Nisan reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Tetikçinin Oğlu reyting sıralaması
ABONE OL

18 Nisan reyting sonuçları; Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Fox TV'de Tetikçinin Oğlu, Star TV'de Gecenin Ucunda, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Show TV'de ise Aile isimli diziler yeni bölümleriyle ekranlarda yer aldı. TRT1'de yerli sinema Kesişme: İyi ki Varsın Eren yayınlanırken, TV8'de Survivor 2023'ün yeni bölümü izleyiciyle buluştu. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 18 Nisan 2023 reyting sonuçları

18 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aile özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

18 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.