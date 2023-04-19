18 Nisan reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Tetikçinin Oğlu reyting sıralaması

18 Nisan reyting sonuçları; Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Fox TV'de Tetikçinin Oğlu, Star TV'de Gecenin Ucunda, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Show TV'de ise Aile isimli diziler yeni bölümleriyle ekranlarda yer aldı. TRT1'de yerli sinema Kesişme: İyi ki Varsın Eren yayınlanırken, TV8'de Survivor 2023'ün yeni bölümü izleyiciyle buluştu. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 18 Nisan 2023 reyting sonuçları

18 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



18 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aile özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

18 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.